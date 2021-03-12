В Департамент здоровья подано ходатайство о разрешении на продажу экспресс-тестов на коронавирус для использования дома

”Мы привыкли мыть руки, соблюдать дистанцию и носить маски. Вероятно, следующее, к чему мы привыкнем — перед выходом из дома делать тест на коронавирус. Экспресс-тестирование является одной из основных мер для открытия и работы общества. К такому выводу уже пришли крупные европейские страны Германия, Великобритания и Франция. Эстония могла бы перенять их положительный опыт”, — сказал член правления Selfdiagnostics Марко Лехес.

”Уже сейчас экспресс-тесты используют многие передовые эстонские компании и учреждения, которые заботятся о своих сотрудниках. Поскольку в основном люди заражаются коронавирусом на работе и дома, разрешение на использование экспресс-тестов дома позволило бы оперативно определить инфекцию, чтобы человек смог принять меры и защитить своих домашних и коллег”, — отметил Лехес.

”Экспресс-тест не составляет конкуренции лабораторному тестированию на коронавирус методом ПЦР, а лишь дополняет его. В пользу экспресс-теста говорит его цена, доступность и удобство использования. Воспользоваться им по силам каждому человеку, и он не представляет абсолютно никакой опасности — для экспресс-теста нового поколения мазок из носа можно взять на глубине всего пары сантиметров, а не глубоко из носоглотки”, — прокомментировал представитель компании.

”Тестирование можно провести, где угодно — в школе, офисе, сфере обслуживания, на производстве, в аэропортах, портах, в дальнейшем также на концертах и прочих мероприятиях. Ко всему прочему, это эффективный способ больше вовлечь население в здравоохранение, повысить индивидуальную ответственность и значительно уменьшить нагрузку на работающую на износ систему здравоохранения — очень многие из нас готовы сделать дополнительный личный вклад, чтобы замедлить и остановить пандемию”, — отметил Лехес.

Экспресс-тесты дают ответ за 15 минут, и они удобнее лабораторных тестов, поскольку мазок не нужно брать глубоко из носоглотки, а их стоимость по меньшей мере в пять раз ниже — в среднем она составляет десять евро. Несмотря на то, что экспресс-тесты нового поколения имеют точность более 90%, они не составляют конкуренции лабораторному тестированию методом ПЦР, а просто дополняют его. Если экспресс-тест предусмотрен в первую очередь для отсеивания, то есть для получения оперативного обзора заражения, очагов и распространения инфекции, то ПЦР-тест применяется для диагностики пациента и принятия решения о его лечении.