В День восстановления независимости откроется тропа здоровья болота Ыйсмяэ

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что тропа здоровья ещё до официального открытия стала местом притяжения для любителей спорта. На сегодняшний день возле тропы готовы парковки и установлены информационные стенды. По словам Ханимяги управа решила отметить день независимости спортивно и предложить провести день всей семьёй на природе. Тропа здоровья предлагает отличные возможности для активного семейного отдыха. ”На бесплатном мероприятии занятие найдётся для всех. День завершит концерт ребят из вокальной студии Тайси. Приветственные слова скажет будущий куратор троны здоровья Анне Вески”, — пояснил старейшина.

В программе мероприятия –детский забег, забег для взрослых, где каждый сможет пройти тропу в удобном для себя темпе. Также будет возможность принять участие в тренировке по скандинавской ходьбе, на месте будет бесплатная аренда палок для ходьбы. Все участники забегов будут награждены памятными медалями.

В рамках строительных работ была создана покрытая крошкой тропа шириной 4 метра и длинной 3620 метров. Также были построены выходы с тропы на Вабаыхумуузеуми теэ и Вана-Раннамыйза теэ, рядом с которыми построены парковки. На тропе здоровья, парковках и выходов с тропы здоровья установлено освещение по технологии LED. Стоимость объекта составила 828 000 евро.

Идея создания освещённой тропы здоровья принадлежит местному клубу Лионс. Строительство тропы было начато весной 2018 года.