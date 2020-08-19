19.08.2020, 19:43

В День восстановления независимости над Эстонией пролетят французские истребители

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В День восстановления независимости над Эстонией пролетят французские истребители
kaitsevägi

20 августа летчики французских ВВС на истребителях Mirage 2000-5 совершат низкие полеты над различными эстонскими городами в честь Дня восстановления независимости ЭР.

Согласно планам, истребители будут летать на высоте не ниже 1000 футов то есть чуть больше 300 метров

Ориентировочное время полетов: 10:00 — Эмари, 10:10 — Пярну, 10:15 — Вильянди, 10:25 — Тарту, 10:35 — Тапа, 10:45 — Таллинн.

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