19.08.2020, 19:43
В День восстановления независимости над Эстонией пролетят французские истребители(4)
20 августа летчики французских ВВС на истребителях Mirage 2000-5 совершат низкие полеты над различными эстонскими городами в честь Дня восстановления независимости ЭР.
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