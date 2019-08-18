В День восстановления независимости можно будет посетить башню Длинный Герман и послушать концерт

Программа дня начнется в 11:00 с поминальной церемонии у камня 20-го августа на углу улиц Тоомпеа и Фальги теэ. К подножью камня будут возложены цветы, с речью выступит президент Клуба 20 августа Антс Веэтыусме.

Башня Длинный Герман будет открыта для посещения с 11:00–18:00. Вход в башню со стороны Губернаторского сада. Для более слаженной организации посетители получат бесплатные входные билеты, на которых будет указано время посещения башни. Билеты будут выдаваться на месте, их количество ограничено.

В 17:00 начнется концерт, приуроченный ко Дню восстановления независимости. С балкона замка Тоомпеа выступят Отт Лепланд и Рейн Раннап. Со вступительной речью выступит спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас. Пришедших также поприветствует президент Клуба 20 августа Антс Веэтыусме.

В полдень в Белом зале замка Тоомпеа состоится традиционное торжественное собрание Клуба 20 августа. С речью выступит спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас. Член клуба и Конституционной Ассамблеи Лийа Хянни представит доклад ”Решения тогда и сейчас”.