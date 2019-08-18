В День восстановления независимости можно будет посетить башню Длинный Герман и послушать концерт

20 августа по случаю Дня восстановления независимости Эстонской Республики башня Длинный Герман будет открыта для посещения. Также состоится бесплатный концерт Отта Лепланда и Рейна Раннапа.
Программа дня начнется в 11:00 с поминальной церемонии у камня 20-го августа на углу улиц Тоомпеа и Фальги теэ. К подножью камня будут возложены цветы, с речью выступит президент Клуба 20 августа Антс Веэтыусме.
Башня Длинный Герман будет открыта для посещения с 11:00–18:00. Вход в башню со стороны Губернаторского сада. Для более слаженной организации посетители получат бесплатные входные билеты, на которых будет указано время посещения башни. Билеты будут выдаваться на месте, их количество ограничено.
В 17:00 начнется концерт, приуроченный ко Дню восстановления независимости. С балкона замка Тоомпеа выступят Отт Лепланд и Рейн Раннап. Со вступительной речью выступит спикер РийгикогуХенн Пыллуаас. Пришедших также поприветствует президент Клуба 20 августа Антс Веэтыусме.
В полдень в Белом зале замка Тоомпеа состоится традиционное торжественное собрание Клуба 20 августа. С речью выступит спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас. Член клуба и Конституционной Ассамблеи Лийа Хянни представит доклад ”Решения тогда и сейчас”.
Подполковник в отставке Яак Хауд и член Клуба 20 августа председатель Эстонского собрания офицеров в отставке Энн Тупп представят членам клуба книгу ”Asitõendid 1939–1941. Nõukogude okupatsioonigaEesti sõjajõududele tekitatud inimkaotused ja materiaalsed kahjud”.
Созданный в 1994 году Клуб 20 августа объединяет людей, которые входили в избранный в 1990 году Верховный Совет Эстонской Республики и проголосовали за восстановление независимости Эстонии. 20 августа 1991 г. в 23:03, Верховный Совет Эстонской Республики 69 голосами ”за” принял Постановление ”О независимости Эстонской Республики”.
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