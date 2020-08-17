В День восстановления независимости Эстония получит коронавирусное приложение. Как оно будет работать?

Приложение можно будет бесплатно сказать в Google Play и App Store. При его создании были соблюдены все требования конфиденциальности. Никто не будет знать ни имени больного человека, ни его местоположения. Приложение будет отслеживать лишь то, находились ли пользователи близко к друг другу (на расстоянии менее 2 метров) на протяжении 15 минут подряд за 24 часа.

По словам советника по развитию э-услуг и инноваций Министерства социальных дел

Прийта Тохвера, приложение специально сделано максимально просто. После скачивания и настройки оно будет незаметно работать в фоновом режиме и даст о себе знать лишь в случае, если пользователь контактировал с больным COVID-19. Приложение проверяет контакты два раза в сутки, а сообщения о контакте с больным поступают с суточной задержкой для обеспечения максимальной приватности пользователей.

Как определить, кто болен?

Если пользователь болен и согласен сообщить об этом, то все просто. В приложении есть кнопка ”я заболел”, нажав на которую, можно ввести дату появления симптомов. После этого пользователь будет перенаправлен на портал пациента, где будет производена проверка диагноза. Если человек действительно болен (т. е. в дигитальной истории имеется подтвержденный диагноз), портал пошлет приложению соответствующее подтверждение. Далее приложение еще раз спросит, согласен ли человек на то, что в приложение будет загружен анонимный код, сгенерированный специально для его телефона. В случае положительного ответа и если человек и раньше пользовался приложением, оно разошлет оповещения людям, которые контактировали с ним в предыдущий день и за день это этого (в этом случае суточная задержка не добавляется).

Эффективность отслеживания контактов зависит от того, сколько людей будет пользоваться приложением. На примере других стран можно сказать, что приложением пользуется 20-30% населения, имеющего смартфоны.

По словам Тохвера, Эстония за цифрами не гонится. ”Мы исходим из того, что важен каждый пользователь, так что даже если при помощи приложения мы отследим всего один контакт, то уже можно будет сказать, что мы сделали мир лучше”, — отметил он.