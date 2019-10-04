В день учителя государство чествует учителей года — список претендентов

По словам министра образования и науки Майлис Репс, она очень рада, что с каждым годом на конкурс поступает все больше кандидатур. ”Мы все больше отмечаем, какие замечательные и особенные люди наши учителя. Мне приятно отметить, что и на государственном уровне стало традицией ежегодно чествовать учителей, и уже второй год подряд мы вручаем государственные премии в области образования. Труд учителя очень сложно, и даже невозможно переоценить — спасибо вам большое”, — сказала Репс.

На гала-вечере, который в этом году пройдет уже в седьмой раз, будут отмечены лучшие учителя и работники сферы образования, чья работа и личный вклад в течение последних трех лет значительно способствовали разностороннему развитию детей и молодежи, а также заслужили уважение учеников, родителей, коллег и общественности. Художественная программа мероприятия на этот раз будет посвящена году эстонского языка — в перерывах между вручением премий на сцене развернется исторический мини-сериал в восьми частях под названием ”Что же это за язык”.

Номинанты в категориях ”Учителя года”, из их числа будут выбраны лауреаты:

Воспитатель детского сада

• Хейди Якобсон, частный детский сад "Каур"

• Ирина Ефимова, нарвский детский сад "Солнышко"

• Керсти Кууск, таллиннский детский сад Эндла и детский сад Копли

Учитель начальных классов