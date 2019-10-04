В день учителя государство чествует учителей года — список претендентов

• Сийри Йыгисуу, школа Урвасте
• Мерике Тийдрус, кохилаская гимназия
• Анника Тынурист, школа Силлаотса
Классный руководитель года
• Трийн Хейнсалу, основная школа Ристику
• Кади Кайя, гимназия Сауэ
• Инге Мяльцер, основная школа Рыуге
Учитель-предметник основной школы
• Расмус Китс, таллиннская 21-я школа
• Kадри Коск, тартуская школа Раатусе
• Юлия Смирнова, Кохтла-Ярвеская Малеваская основная школа
Учитель гимназии
• Кристелле Каармаа, Йыхвиская гимназия
• Геррит Канарбик, Сакуская гимназия
• Лаури Мялло,Тартуская гимназия им. Яана Поски
Опорный специалист
• Райли Лао, Хаапсалуская школа Вийги
• Криста Лейсберг, Детский сад ”Накситраллид” деревни Эммасте; Детский центр хийумааского социального центра; Основная школа Эммасте
• Лариса Цыганова, Нарвский детский сад ”Теремок”
Преподаватель профессионального училища
• Меэта Хейнасте, Таллиннская строительная школа
• Реэт Метс, Тартуское музыкальное училище имени Хейно Эллера
• Кристи Тийдо, Таллиннская школа обслуживания
Друг образования
• Estonia SPA Hotels AS
• Ханнес Марипуу, Таллиннский зоопарк
• Вирве Ыунапуу, музей Хагери
Преподаватель университета
• Кайдо Киккас, ИТ-колледж Таллиннского технического университета
• Алар Кильп, Институт политических исследований имени Юхана Шютте
• Тийя Рюютманн, Центр инженерной педагогики Таллиннского технического университета
Руководитель учебного заведения
• Маарья Мериган, Таллиннская 32-я школа
• Марго Соотлa, Основная школа Вяатса и Гимназия Пайде
• Эда-Май Таммисте, детский сад Аэгвийду, детские сады волости Ания
Достижение года в учебном заведении
• Гимназия Антсла: школа, призывающая к движению
• Проект инноваций учащихся школы лесоводства Лууа"Flying Forest"
• Тартуский детский сад ”Колокольчик”: региональный методический центр обучения эстонскому языку как второму
Все лауреаты получат фигурку мальчика Йоозепа, а победители в девяти категориях получат государственные премии в размере 10 000 евро. Лауреату премии за дело жизни будет вручена премия в размере 65 000 евро. По традиции награды учителям вручают их бывшие или нынешние ученики.
Прямую трансляцию с гала-вечера будет вести телеканал ЭТВ, она начнется в 18.45. Мероприятие организуют министерство образования и науки и Союз работников сферы образования Эстонии.
В Ташкенте муж держал на цепи свою жену - видео
Этот визуальный тест раскроет тонкости вашего типа личности
На Брянщине родители надругались над дочкой вместе с друзьями
Количество погибших в результате катастрофы Ан-12 увеличилось