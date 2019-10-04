04.10.2019, 13:24

В день учителя государство чествует учителей года — список претендентов


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Fee Tamm ja Meremäe kool
Fee Tamm ja Meremäe koolFoto: Anni Õnneleid

В субботу, 5 октября в Йыхвиском концертном доме пройдет гала-вечер ”Учитель года: Эстония учится и благодарит”, на котором будут вручены награды и премии учителям и работникам сферы образования. Прямую трансляцию с мероприятия можно будет посмотреть на канале ETV, она начнется в 18.45.

По словам министра образования и науки Майлис Репс, она очень рада, что с каждым годом на конкурс поступает все больше кандидатур. ”Мы все больше отмечаем, какие замечательные и особенные люди наши учителя. Мне приятно отметить, что и на государственном уровне стало традицией ежегодно чествовать учителей, и уже второй год подряд мы вручаем государственные премии в области образования. Труд учителя очень сложно, и даже невозможно переоценить — спасибо вам большое”, — сказала Репс.

На гала-вечере, который в этом году пройдет уже в седьмой раз, будут отмечены лучшие учителя и работники сферы образования, чья работа и личный вклад в течение последних трех лет значительно способствовали разностороннему развитию детей и молодежи, а также заслужили уважение учеников, родителей, коллег и общественности. Художественная программа мероприятия на этот раз будет посвящена году эстонского языка — в перерывах между вручением премий на сцене развернется исторический мини-сериал в восьми частях под названием ”Что же это за язык”.

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Номинанты в категориях ”Учителя года”, из их числа будут выбраны лауреаты:

Воспитатель детского сада

• Хейди Якобсон, частный детский сад "Каур"
• Ирина Ефимова, нарвский детский сад "Солнышко"
• Керсти Кууск, таллиннский детский сад Эндла и детский сад Копли

Учитель начальных классов

• Сийри Йыгисуу, школа Урвасте
• Мерике Тийдрус, кохилаская гимназия
• Анника Тынурист, школа Силлаотса

Классный руководитель года

• Трийн Хейнсалу, основная школа Ристику
• Кади Кайя, гимназия Сауэ
• Инге Мяльцер, основная школа Рыуге

Учитель-предметник основной школы

• Расмус Китс, таллиннская 21-я школа
• Kадри Коск, тартуская школа Раатусе
• Юлия Смирнова, Кохтла-Ярвеская Малеваская основная школа

Учитель гимназии

• Кристелле Каармаа, Йыхвиская гимназия
• Геррит Канарбик, Сакуская гимназия
• Лаури Мялло,Тартуская гимназия им. Яана Поски

Опорный специалист

• Райли Лао, Хаапсалуская школа Вийги
• Криста Лейсберг, Детский сад ”Накситраллид” деревни Эммасте; Детский центр хийумааского социального центра; Основная школа Эммасте
• Лариса Цыганова, Нарвский детский сад ”Теремок”

Преподаватель профессионального училища

• Меэта Хейнасте, Таллиннская строительная школа
• Реэт Метс, Тартуское музыкальное училище имени Хейно Эллера
• Кристи Тийдо, Таллиннская школа обслуживания

Друг образования

Estonia SPA Hotels AS
• Ханнес Марипуу, Таллиннский зоопарк
• Вирве Ыунапуу, музей Хагери

Преподаватель университета

• Кайдо Киккас, ИТ-колледж Таллиннского технического университета
Алар Кильп, Институт политических исследований имени Юхана Шютте
• Тийя Рюютманн, Центр инженерной педагогики Таллиннского технического университета

Руководитель учебного заведения

• Маарья Мериган, Таллиннская 32-я школа
• Марго Соотлa, Основная школа Вяатса и Гимназия Пайде
• Эда-Май Таммисте, детский сад Аэгвийду, детские сады волости Ания

Достижение года в учебном заведении

• Гимназия Антсла: школа, призывающая к движению
• Проект инноваций учащихся школы лесоводства Лууа"Flying Forest"
• Тартуский детский сад ”Колокольчик”: региональный методический центр обучения эстонскому языку как второму

Все лауреаты получат фигурку мальчика Йоозепа, а победители в девяти категориях получат государственные премии в размере 10 000 евро. Лауреату премии за дело жизни будет вручена премия в размере 65 000 евро. По традиции награды учителям вручают их бывшие или нынешние ученики.

ТОП

Прямую трансляцию с гала-вечера будет вести телеканал ЭТВ, она начнется в 18.45. Мероприятие организуют министерство образования и науки и Союз работников сферы образования Эстонии.

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