В День Таллинна все желающие приглашаются на выпечку фирменной столичной булочки

”С Днем Таллинна связан целый ряд традиций, одной из которых является угощение горожан и гостей столицы. В прошлом году мы организовали конкурс, чтобы найти булочку, которая бы олицетворяла город. Лучше других была булочка ”Tallinna keerd” пекарни Pagari Tänav, которой мы угостили горожан 15 мая. В этом году этого сделать из-за чрезвычайного положения не получится. Поэтому мы решили дать всем желающим возможность самим испечь эту булочку”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

Мастерская по изготовлению таллиннской булочки начнется 15 мая в 11.30 на страничке управы района Кесклинн в Facebook. Участников мастерской познакомят с рецептом булочки, а затем кондитер Pagari Tänav объяснит и продемонстрирует процесс изготовление булочки. После мастерской все участники смогут опубликовать фотографии своих булочек. Среди всех, опубликовавших фотографии, будут разыграны призы. Фотографии можно будет публиковать до вечера 17 мая.

В апреле прошлого года управа района Кесклинн организовала конкурс, чтобы найти кондитерское изделие, которое могло бы стать визитной карточкой Таллинна. Экспертная комиссия тогда решила не объявлять победителя, но признала лучшей из представленных работ, достойной второго места, булочку из дрожжевого теста с творогом ”Tallinna keerd” пекарни Pagari Tänav. В итоге 1500 таких булочек были розданы горожанам в День Таллинна.