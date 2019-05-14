В День Таллинна столичные детские сады получат подарки от школьников

Под руководством учителей ученики 21-й столичной школы приготовили в подарок всем муниципальным детским садам Таллинна развивающие дощечки, состоящие из двух основ и принадлежностей, развивающих различные навыки, передает Раэпресс.

Михаил Кылварт, шесть лет назад инициировавший проект, отметил, что школьники на протяжении этих лет приготовили для малышей множество различных развивающих игр, бытовых или учебных принадлежностей.

”Как известно, дети лучше всего учатся, когда они могут сделать что-то самостоятельно. Этот совместный проект предлагает хорошую возможность обучаться посредством практических действий, как тем, кто готовит подарки, так и тем, кто их получает. На этот раз ребята сделали развивающие дощечки — занимательные игрушки для детей разных возрастов, — пояснил Кылварт. — В прежние годы детские сады получали в подарок от школьников цветочные горшки для мини-садоводства, кормушки для птиц, принадлежности для игровых занятий математикой, театральные чемоданчики, комплекты национальных костюмов”.

Занятия с развивающими дощечками позволяют детям тренировать моторику, воображение и интеллектуальные способности. Ребята с их помощью смогут научиться открывать дверь ключом, застегивать молнию на куртке, завязывать шнурки и многому другому.

Директор Пельгураннаского детского сада Реэлика Тяхе рассказала, что детали на дощечках придуманы в соответствии с наблюдениями воспитателей и самих детей. Она подчеркнула также, что занятия с дощечками помогут в развитии речи, логического мышления, повседневных навыков, внимания и многого другого.