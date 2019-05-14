14.05.2019, 12:52

В День Таллинна столичные детские сады получат подарки от школьников


rus.delfi.ee
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Lapsed õpivad tähti
Lapsed õpivad tähtiFoto: Rauno Volmar

В День Таллинна, 15 мая, в 15:30 в детском саду Лотте (Л. Койдула, 23) состоится мероприятие, завершающее проект ”Школы — детским садам”, во время которого мэр Михаил Кылварт передаст созданные в рамках проекта подарки в детские сады.

Под руководством учителей ученики 21-й столичной школы приготовили в подарок всем муниципальным детским садам Таллинна развивающие дощечки, состоящие из двух основ и принадлежностей, развивающих различные навыки, передает Раэпресс.

Михаил Кылварт, шесть лет назад инициировавший проект, отметил, что школьники на протяжении этих лет приготовили для малышей множество различных развивающих игр, бытовых или учебных принадлежностей.

”Как известно, дети лучше всего учатся, когда они могут сделать что-то самостоятельно. Этот совместный проект предлагает хорошую возможность обучаться посредством практических действий, как тем, кто готовит подарки, так и тем, кто их получает. На этот раз ребята сделали развивающие дощечки — занимательные игрушки для детей разных возрастов, — пояснил Кылварт. — В прежние годы детские сады получали в подарок от школьников цветочные горшки для мини-садоводства, кормушки для птиц, принадлежности для игровых занятий математикой, театральные чемоданчики, комплекты национальных костюмов”.

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Занятия с развивающими дощечками позволяют детям тренировать моторику, воображение и интеллектуальные способности. Ребята с их помощью смогут научиться открывать дверь ключом, застегивать молнию на куртке, завязывать шнурки и многому другому.

Директор Пельгураннаского детского сада Реэлика Тяхе рассказала, что детали на дощечках придуманы в соответствии с наблюдениями воспитателей и самих детей. Она подчеркнула также, что занятия с дощечками помогут в развитии речи, логического мышления, повседневных навыков, внимания и многого другого.

Идея таких дощечек появилась при сотрудничестве Таллиннского объединения руководителей учреждений начального образования и представителя Эстонского союза учителей труда, учителя труда и технологии Ристикуской основной школы Юрго Ноона. Все участвующие в проекте школы получили необходимые материалы. На уроках труда изготовили двусторонние доски, к которым прикрепили различные детали (замочки, шнурки и т.п.). Стоимость проекта составила 35 700 евро.

Школьники мастерят подарки малышам

Raepress (Tallinn.ee)
Raepress (Tallinn.ee)
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