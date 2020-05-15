В День Таллинна на Рейди теэ заработали фонтаны

На открытии фонтанов мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что Рейди теэ — не только городская магистраль.

”Вместе с этой улицей мы получили новое городское пространство, и Таллинн стал более открытым морю, — сказал мэр. — Уже сейчас Рейди теэ стала одним из излюбленных мест отдыха горожан, несмотря на то, что все еще сохраняется режим чрезвычайной ситуации и теплая погода пока не наступила. Наверняка совсем скоро людей, прогуливающихся по этой улице, станет еще больше”.

Фонтаны на Рейди теэ выполнены в виде низких водных каскадов — через них можно переступать. Они оборудованы цветной подсветкой, что делает их особенно эффектными в вечерних сумерках. В качестве дизайнерского решения были использованы морские формы и разнообразные типы фонтанов.

На данный момент работают все городские фонтаны, и вместе с четырьмя фонтанами на Рейди теэ их в Таллинне стало 46.

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