В День Таллинна на Рейди теэ заработали фонтаны
Сегодня, в День Таллинна, на Рейди теэ запустили фонтаны, которые будут радовать горожан до осенних заморозков. Тем самым Рейди теэ получила завершающий штрих своего оформления.
Сегодня, в День Таллинна, на Рейди теэ запустили фонтаны, которые будут радовать горожан до осенних заморозков. Тем самым Рейди теэ получила завершающий штрих своего оформления.
На открытии фонтанов мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что Рейди теэ — не только городская магистраль.
”Вместе с этой улицей мы получили новое городское пространство, и Таллинн стал более открытым морю, — сказал мэр. — Уже сейчас Рейди теэ стала одним из излюбленных мест отдыха горожан, несмотря на то, что все еще сохраняется режим чрезвычайной ситуации и теплая погода пока не наступила. Наверняка совсем скоро людей, прогуливающихся по этой улице, станет еще больше”.
Фонтаны на Рейди теэ выполнены в виде низких водных каскадов — через них можно переступать. Они оборудованы цветной подсветкой, что делает их особенно эффектными в вечерних сумерках. В качестве дизайнерского решения были использованы морские формы и разнообразные типы фонтанов.
На данный момент работают все городские фонтаны, и вместе с четырьмя фонтанами на Рейди теэ их в Таллинне стало 46.
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