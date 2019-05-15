В День Таллинна диктант написало рекордное число участников

"Семь лет назад диктант по случаю Дня Таллинна собрал в аудиториях Таллиннского университета сотню человек. В тот день я сказал, что моя мечта, чтобы однажды этот диктант написали тысяча человек. Мечты сбываются — сегодня здесь собрались 1700-1800 человек".

Текст зачитывали чемпионка мира по лыжному фристайлу Келли Сильдару и музыкант Рекет. "Участие в мероприятии — способ продемонстрировать уважение к эстонскому языку, ведь вне зависимости от профессии, язык — это часть идентичности человека", — прокомментировал Кылварт.

"Это естественно, что День Таллинна в этом году посвящен эстонскому языку, ведь проходит Год эстонского языка, а эстонский язык — основа эстонской культуры. Каждый из нас может внести свой вклад в сохранение эстонского языка", — сказал мэр в завершение своей речи.

В прошлом году в диктанте на эстонском языке, проходившем в кинотеатре ”Космос”, приняли участие 300 человек. В этом году перед проведением диктанта можно было посетить подготовительные занятия под руководством профессора ТЛУ Рейли Аргус, а также лекторов Мерилин Арувеэ и Хелен Хинт.