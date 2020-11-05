В День отца детей и родителей приглашают участвовать в виртуальном представлении

"День отца стоит отметить увлекательно со своим дорогим отцом и другими членами семьи. В предыдущие годы мы организовывали на День отца спортивные мероприятия, но в этом году мы отмечаем его виртуально вместе с научным театром Ahhaa, который покажет захватывающее представление, а также проведет мастерскую о том, как удивить друзей и знакомых с помощью науки”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Посмотреть представление в прямом эфире и принять участие в мастерской можно будет на страничке Управы района Кесклинн в Facebook 8 ноября с 11.00 до 12.00. Мероприятие также будет транслироваться на канале ERR Lasteekraan. Запись мероприятия будет доступна для просмотра в Facebook и позже.

В начале прямой трансляции участников ждут зрелищные эксперименты и опыты, которые покажет научный театр Ahhaa. После представления дети смогут попробовать сделать некоторые опыты вместе с родителями. Для того, чтобы самим провести эксперименты, необходимо заранее запастись необходимыми предметами, точный список которых можно найти на стене мероприятия Управы района Кесклинн в Facebook.

Среди всех, кто снимет свои эксперименты на видео или сделает о них фоторепортаж и отправит его Управе района Кесклинн, будут разыгран приз. Подробные условия розыгрыша также появятся на стене мероприятия Управы района Кесклинн в Facebook.