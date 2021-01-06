В День независимости вместо традиционного президентского приема пройдет праздничный телеэфир из Пайде

”Эпицентром всех вечерних событий 24 февраля в этом году станет город Пайде, расположенный в самом сердце Эстонии. Мы и раньше рассматривали Пайде как такое место, но обычное число гостей в Дом музыки и театра в Пайде не поместилось бы. В этом году все иначе, и мы продолжим хорошую традицию проведения праздничных дней во многих местах Эстонии”, — сообщил руководитель президентской службы по связям с общественностью Таави Линнамяэ.

Обычно перед годовщиной образования Республики лучшие люди и друзья Эстонии удостаивались и государственных наград. ”Теперь это произойдет непосредственно перед днем годовщины, и вместе с речью президента и созданной специально для этого вечера концертной программой истории этих замечательных людей Эстонии составят достойный и красивый телевизионный вечер”, — добавил Линнамяэ.

Творческая группа нынешнего концертного представления по случаю годовщины образования Республики состоит из представителей Kinoteatеr, в его основе лежат мысли Юрия Лотмана о том, что главный позитивный стимул развития культуры заключается в соединении различий. ”Хотя нам нужны рядом подобные нам же люди, нас действительно вдохновляют контакты и дружба, позволяющие встречать не таких, как мы. Развитие и рост происходят в пограничных зонах и в местах соприкосновения”, — пояснил идею Пааво Пийк из Kinoteatеr.

”Мы обещаем сделать все, чтобы людям потом было кого ругать”, — добавил Хенрик Кальмет. В постановочную группу входят Ханрик Кальмет, Пааво Пийк, Пауль Пийк, Сандер Мёльдер как музыкальный руководитель, Аннели Арусаар как художник и Прийт Микк в качестве продюсера.

Для государственной телерадиовещательной корпорации праздничный телевизионный день начнется с церемонии поднятия государственного флага и будет продолжаться до позднего вечера. ”Прямая трансляция концертного представления и речи главы государства из самого сердца Эстонии пройдет впервые, и это для нас совершенно особое событие. Сюрпризы, которые возможны благодаря телевидению, будут представлены и этим вечером”, — сказала главный редактор культурно-развлекательных программ ERR Кармель Килланди.