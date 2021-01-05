В Данию — три месяца, в Финляндию — год, к нам — три года. Почему лекарства для лечения рака так долго идут в Эстонию?

Эстонский онколог Пеэтер Падрик отмечает, что в сутки в Эстонии диагностируют рак в среднем у 24 человек, а от него умирают 11 человек в день.

Профессор Хеле Эвераус обеспокоена доступностью средств для лечения рака в Эстонии. Согласно данным Европейской федерации фармацевтической промышленности и ассоциаций, из 43 одобренных в период 2015–2018 новых онкологических лекарств эстонским пациентам доступны лишь 14. В Финляндии же эта цифра составляет 33.

В среднем уходит 947 дней, чтобы онкологическое лекарство появилось в Эстонии, когда в Финляндии на это уходит лишь 375 дней, а в Дании и вовсе 86 дней. Тем временем у ракового больного каждый день на счету, отмечает Эвераус.

Больничная касса: за год на лечение рака ушел 131 млн евро



Эрки Лайдмяэ, заведующий отделом лекарств и медицинских вспомогательных средств Больничной кассы, рассказывает, что в прошлом году в список компенсируемых Больничной кассой лекарств добавилось 17 средств для лечения рака.

В 2019 году Больничная касса покрыла лечение рака для 40 000 пациентов на сумму в 131 млн евро. Из этой суммы 80 млн евро ушло на услуги врачей и 51 млн — на лекарства. От общего бюджета на лекарства Больничной кассы это составляет 22%.

Лайдмяэ отметил, что несмотря на плачевную ситуацию с доступностью новых онкологических лекарств, рапорт ОБСЕ об общей доступности онкологических лекарств, рассматривающий доступность 109 возможностей лечения, дал Эстонии оценку в 62%. Такой же показатель и в Литве. Например, в Чехии и Франции 70% и 76% соответсвенно, а в Германии и Дании — 90%.

Что касается списка рекомендуемых ВОЗ лекарств, представленного в рапорте, то в Эстонии их доступность составляет 100%, отметил Лайдмяэ.

Фонд лечения рака: за принятием выбора должны стоять не деньги, а человеческие жизни



Основатель фонда лечения рака "Подаренная жизнь" Тойво Тянавсуу согласен, что Больничная касса не должна компенсировать все лекарства от рака, когда у многих есть аналоги, но больным это объяснить трудно, ведь они не понимают — мол почему они платили всю жизнь налоги, а государство не оплачивает их лекарство?