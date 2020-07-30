В Cinamon T1 состоится бесплатный показ речей с глобальной конференции TED2020

TED — это ежегодная конференция, созданная для того, чтобы распространять идеи, делиться опытом и стимулировать общение. Формат быстро распространился по всему миру, и каждый год организуется сотни независимых мероприятий TEDx, проводимых по лицензии TED.

Основная конференция TED ежегодно проходит в Канаде, и всегда привлекает больше всего внимания и предлагает самых известных в мировом масштабе спикеров. В этом году конференция проводилась онлайн в закрытом режиме, однако организаторы TEDxLasnamäe решили показать избранные речи на большом экране.

”Мы организуем показ речей TED2020, так как считаем, что проводить мероприятия вживую чрезвычайно важно. Конференции TED — это не только вдохновляющие речи, но и потрясающие слушатели. В следующую пятницу у вас будет возможность послушать спикеров, познакомиться с новыми людьми и обсудить свои идеи, важные для локального сообщества”,– рассказал один из главных организаторов мероприятия Илья Шнитко.

Показ состоится 7 августа в кинотеатре Cinamon, расположенном в торговом центре T1. Вход для всех бесплатный, предварительная регистрация не требуется. Количество мест ограничено. Показ продлится 4 часа — с 18:30 до 22:30, все речи будут показаны на английском языке без субтитров. Организаторы не разглашают, какие именно речи войдут в показ. Будут затронуты темы медицины, психологии и прочих областей науки.

”Мы не сообщаем заранее, какие именно речи войдут в программу. Тем не менее, вы можете быть уверены, что будет интересно, ведь TED — это та площадка, где можно услышать самые необычные идеи и узнать о последних достижениях науки”,– прокомментировал Илья Шнитко.

TEDxLasnamäe — это крупнейшая русскоязычная конференция Эстонии. Мероприятие проходит ежегодно уже в течение 7 лет. Ранее на площадке TEDxLasnamäe выступали как местные, так и зарубежные спикеры. Среди них, например, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, а также главные редакторы российских изданий ”Эхо Москвы” Алексей Венедиктов и Meduza Галина Тимченко.