09.10.2019, 09:46

В четверти эстонских семей кто-то сильно пьет: как помочь близким избавиться от зависимости?

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В четверти эстонских семей кто-то сильно пьет: как помочь близким избавиться от зависимости?
Foto: Heiki Rebane

Если тема алкоголизма или наркомании обошла вашу семью стороной — поздравляем. Вы — счастливчик! К сожалению, согласно исследованию Института развития здоровья, опубликованному 2 года назад, почти половина жителей Эстонии в детстве сталкивалась с алкоголизмом в семье, в результате чего подвергалась насилию в вербальной или физической форме. Согласно тому же исследованию, примерно четверть опрошенных подтвердила, что на данный момент хотя бы один из членов семьи употребляет алкоголь значительно больше, чем следовало бы. То, что кто–то из знакомых или друзей злоупотребляет горячительными напитками, отметила половина опрошенных.

По словам консультанта по зависимостям клиники Confido Оксаны Козловой, которая занимается избавлением от алкогольной и наркотической зависимостей уже 9 лет, алкоголь разрушает человека на 4 уровнях:

- биологическом;
- психологическом;
- социальном;
- духовном.

Как правило, в первую очередь разрушаться начинает социальный уровень: у человека начинаются проблемы с законом, одновременно начинают портиться отношения с коллегами и членами семьи. Постепенно зависимость разрушает все сферы человеческой жизни, постепенно приводя и к разрушению личности.

Откуда ноги растут?

Считается, что первые предпосылки к алкогольной или наркотической зависимости у человека появляются еще в детстве. ”Мой опыт только подтверждает это, — отмечает Оксана Козлова. — Большая часть моих клиентов, имеющих ту или иную форму зависимости, или выросли в дисфункциональных семьях, где есть представили авторитарных профессий (военные, учителя, полицейские и т.д), или в семьях, где у кого–то присутствовала зависимость или в семьях с одним родителем. Сама по себе такая семья еще не означает, что ребенок вырастет и станет алкоголиком. Ведь несмотря на то, что семья неполная, некоторые одинокие родители замечательно справляются со своими обязанностями, успевая уделять ребенку достаточное количество внимания и времени. Проблемы начинаются тогда, когда ребенок слишком предоставлен себе, а родители занимаются своими делами. Или, как в первом случае, когда родители всегда знают ”как нужно”, тем самым подавляя личность ребенка”.

Коснется — не коснется?

Как же получается, что имея определенную предрасположенность, кто-то начинает пить или употреблять наркотики, а кого-то этот бич обходит стороной? Или, наоборот, вроде ничего не предвещало, и семья была крепкая, и человек успешный и знающий, чего он хочет. Но внезапно бутылка становится лучшим другом.

Если человек предрасположен к зависимости, его организм имеет измененную биохимию и буквально ждет первой капли. Cразу или со временем у такого человека может проявиться феномен тяги удерживать контроль станет сложно. Человек, не имеющий предрасположенности, спокойно может сказать ”нет”. Еще одним признаком наличия зависимости может стать реакция на небольшое количество алкоголя. Человек, у которого присутствует определенная предрасположенность к алкоголю, сразу становится другим. Кто — то в миру ведет себя весьма тихо, а после первого бокала становится самым общительным человеком на свете. Кто–то же, в миру добрейшей души человек, начинает показывать признаки агрессии. Подобное изменение в поведении — повод обратить самое пристальное внимание на взаимоотношения человека с алкоголем. ”Конечно, и здоровый человек без наличия каких — либо предрасположенностей может заболеть алкоголизмом, если будет злоупотреблять крепкими напитками. Это лишь вопрос времени”, — добавила Оксана Козлова.

Возможно ли избавиться от этой напасти?

Конечно, без желания самого человека сложно что–то сделать. Ведь процесс излечения начинается с личной внутренней мотивации. ”В нашей клинике алкогольная зависимость лечится не медикаментозным способом, а путем систематической работы. Для лечения мы используем так называемую 12–шаговую Миннесотскую модель, которая в данный момент считается самой эффективным методом по избавлению от зависимости”, — отметила Оксана.

Человек попадает в группу, которую необходимо регулярно посещать в течение 10 недель. Помимо групповой терапии человек посещает индивидуальные консультации, а также занятия, обучающие снимать стресс с помощью упражнений на расслабление, а не с помощью алкоголя или наркотиков.

ТОП

Как понять, наступило ли выздоровление? ”Мы считаем, что человек начал выздоравливать если он смог полностью отказаться от употребления. Случаи выздоровления от зависимости есть, и немало. В течение терапии пациент ведет ”дневник трезвых дней” и постепенно — постепенно учится говорить зависимости ”нет”.

Сложность заключается в том, что как правило люди не умеют жить в трезвом состоянии. Отдыхать, проявлять эмоции, общаться с людьми — всему этому приходится учиться заново. Это непростой процесс, и именно поэтому важно посещать занятия регулярно.

”Весной одна женщина привела свою 23 — летнюю дочь со словами ”сделайте что-нибудь”. К счастью, после консультации она сказала: ”Да, я буду ходить.” И отходила трехмесячную основную программу от и до. Прежде всего, у девушки появилась мотивация и желание заниматься собой. Постепенно изменились и межличностные отношения. Но главное — она нашла для себя ответ на вопрос, как же получилось так, что ее жизнью стала управлять зависимость. В ее случае оказалось, что она стала употреблять вовсе не от того, что ей было плохо или грустно, а в те моменты, когда она чувствовала себя хорошо и хотела еще больше усилить этот эффект. Теперь, осознавая это, она уже не позволяет алкоголю брать над собой верх.”

А что потом?

Что же происходит, когда терапия заканчивается и человек оказывается с жизнью один на один? ”Конечно, срывы случаются, — говорит Оксана. — Но шанс выбраться из такого состояния уже, как правило, выше. Ведь в процессе терапии человек учится понимать, что приводит его в такое состояние, плюс мы заранее готовимся к такому развитию событий и разбираем стадии срыва. Так что да, человек начинает пить, но возвращается к нормальной жизни гораздо быстрее. Человек просто обретает необходимые знания и силу, чтобы сказать себе: ”Теперь я могу отказаться”. К тому же для клиентов клиники, прошедших программу, создана группа поддержки, куда можно приходить раз в неделю, общаться и получать необходимую помощь".

Что делать, если человек не хочет лечиться? Есть ли способ затащить его на терапию?

К сожалению, зависимость — это ловушка, в которой оказывается не только сам зависимый. Существует такое понятие, как созависимость, когда вокруг наркомана или алкоголика собирается человек или группа людей, пытающихся его спасти. В таком кругу может оказаться около 15 человек — родителей, детей, учителей и т.д, которые со словами ”Если не я, то кто?” по сути ставят свою жизнь на паузу и посвящают ее лечению зависимого. Надо понимать, что спасти человека, который не хочет этого, практически невозможно. Причиняя добро, мы только разрушаем свою жизнь.

Выход — спасать себя. ”В таких случаях я рекомендую обратиться к консультанту. Для родственников зависимых людей существуют отдельные группы поддержки. Ведь созависимость — вещь хитрая и непростая. Но если созависимый человек осознает проблему и начинает учиться, он уже делает большой шаг, прежде всего потому, что он начинает жить для себя. Меняется его стиль жизни, меняется поведение и, хоть это бывает и нечасто, семья начинает функционировать”, — отмечает Оксана Козлова.

Пить дешевле, чем не пить, или Сколько стоит лечение от зависимости?

”Наша клиника частная и, конечно, наши услуги стоят. Но есть возможности получить лечение и бесплатно. Например, я знаю, что если полиция останавливает человека, который не в первый раз оказывается за рулем в нетрезвом виде, то в качестве альтернативы штрафу ему предлагают пройти лечение. Знаю я и случай, когда женщина настолько устала от насилия в семье, что обратилась в Центр помощи жертвам (Ohvriabi), откуда ее совершенно бесплатно направили к нам. В результате у женщины, которой ее жизнь стала казаться беспросветной, налаживаются отношения в семье. Она вышла из депрессии, сейчас смотрит квартиру и жизнь потихоньку налаживается”.

”Зависимость — это не шутки. В нетрезвом состоянии ты подвергаешь опасности не только свою жизнь, но и жизни других. Я восхищаюсь людьми, которые нашли в себе смелость и силы прийти сюда. С помощью поддержки и терапии люди постепенно оттаивают, а в группах царит такое доверие, искренность и сплоченность, что далеко не везде встретишь это. Да, вероятность того, что человек раз и навсегда сможет избавиться от зависимости — примерно 50%. Но если есть шанс — надо им пользоваться”, — добавила консультант по зависимостям клиники Confido Оксана Козлова.

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