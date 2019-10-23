23.10.2019, 12:22

В четверг вечером туннель Юлемисте будет закрыт


rus.delfi.ee
EST
Roheline tuli suunab Ülemiste tunnelisse otse veevang
Roheline tuli suunab Ülemiste tunnelisse otse veevangFoto: Karli Saul

В связи с проведением регламентных работ с 23 часов 24 октября до 5 часов утра 25 октября туннель Юлемисте будет закрыт для движения в обоих направлениях.

Объезд в сторону Ласнамяэ будет возможен по улице Ярвевана и Тартускому шоссе, а в сторону Мустамяэ - по улицам Фильтри, Техника и Вескипости.

Точные схемы движения доступны на портале Таллинна.

Участников движения просят соблюдать временный порядок организации движения и указания регулировщиков.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: