23.10.2019, 12:22
В четверг вечером туннель Юлемисте будет закрыт
В связи с проведением регламентных работ с 23 часов 24 октября до 5 часов утра 25 октября туннель Юлемисте будет закрыт для движения в обоих направлениях.
В связи с проведением регламентных работ с 23 часов 24 октября до 5 часов утра 25 октября туннель Юлемисте будет закрыт для движения в обоих направлениях.
Объезд в сторону Ласнамяэ будет возможен по улице Ярвевана и Тартускому шоссе, а в сторону Мустамяэ - по улицам Фильтри, Техника и Вескипости.
Точные схемы движения доступны на портале Таллинна.
Участников движения просят соблюдать временный порядок организации движения и указания регулировщиков.
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