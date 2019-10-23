В четверг вечером туннель Юлемисте будет закрыт

Объезд в сторону Ласнамяэ будет возможен по улице Ярвевана и Тартускому шоссе, а в сторону Мустамяэ - по улицам Фильтри, Техника и Вескипости.

Точные схемы движения доступны на портале Таллинна.

Участников движения просят соблюдать временный порядок организации движения и указания регулировщиков.