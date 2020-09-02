В четверг стартуют Осенние дни Нымме: гостей ждет множество интересных мероприятий

Старейшина района Нымме Грете Шиллис отметила, что весной нынешнего года из-за коронавируса пришлось отложить традиционные мероприятия ”Весны в Нымме”.

”Весна в Нымме” должна была состояться уже в 31-й раз, но, к счастью, у нас еще осень, поэтому мы решили с 3 по 6 сентября провести ”Осень в Нымме”, — сказала Шиллис. — Нынешний год для всех нас оказался особым и во многих смыслах настоящим вызовом. На предстоящих Осенних днях хотим также поблагодарить ныммесцев и предложить им разнообразную культурную программу в зеленом районе неподалеку от их домов. Мы очень ждем всех заинтересованных с семьями и друзьями принять участие в различных мероприятиях Нымме — самого зеленого района города Таллинна, который в свою очередь является финалистом конкурса на звание Зеленой столицы Европы 2022”.

Завтра, 3 сентября, в 19 часов, в рамках Осенних дней в Нымме в парке Равила состоится концерт, на котором выступят Марианне Лейбур, Райво Тафенау и Йоэл-Расмус Реммель.

В пятницу, 4 сентября, в 20.00, в парке Вабадузе можно будет поболеть за гонщика Оття Тянака (он в эти выходные принимает участие в гонках в Южной Эстонии), поскольку в кинотеатре под открытым небом покажут фильм ”Отть Тянак. The Movie” о пути эстонского гонщика к титулу чемпиона мира.

В субботу, 5 сентября, в 11.00 можно отправиться на болото Пяэскюла — группа ”Свята Ватра” даст концерт на смотровой вышке.

В воскресенье, 6 сентября, с 10 до 16 часов на улице Сыбра состоится седьмая осенняя ярмарка, которая также является частью проводимых в Таллинне мероприятий в рамках месячника экологичной мобильности.

Там же можно будет насладиться домашними кафе, послушать живую музыку, приобрести изделия ручной работы и эстонские дары осени, а также проникнуться настроением ярмарки. Как и в прошлые годы, на ярмарке раскинется и палатка районной управы — здесь можно будет получить необходимую информацию, также проведут викторины и разыграют призы.

Впервые на осенней ярмарке, 6 сентября, с 12 до 15 часов состоится детский забег. 300-метровая дистанция пройдет по тропе здоровья Ильмарисе, старт и финиш на парковке возле перекрестка улиц Сыбра, Ряннаку и Леммику. Трасса размечена, а на месте помогут и сориентируют молодежные работники Ныммеского молодежного центра. На забег ожидаются дети в возрасте от 2 до 12 лет. Время не засчитывается, каждый участник получит медаль. Необходима лишь предварительная регистрация, на основании которой будет сформирована стартовая дислокация.