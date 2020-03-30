30.03.2020, 17:45

В четверг Рийгикогу соберется на дополнительное заседание

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Riigikogu infotund, Riigikogu juhatuse valimised
Riigikogu infotund, Riigikogu juhatuse valimisedFoto: Tiit Blaat

В соответствии с частью 3 статьи 49 Закона о регламенте и порядке работы Рийгикогу и решением правления Рийгикогу от 30 марта, 2 апреля спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас созовет парламент на дополнительное заседание в зале заседаний замка Тоомпеа. Начало — в 12:00.

В повестке дня — третье чтение инициированного финансовой комиссией проекта закона о внесении изменений в Закон о Банке Эстонии (97 SE).

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