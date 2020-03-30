В четверг Рийгикогу соберется на дополнительное заседание

В повестке дня — третье чтение инициированного финансовой комиссией проекта закона о внесении изменений в Закон о Банке Эстонии (97 SE).

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