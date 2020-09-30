В четверг полиция вновь запускает кампанию по сбору нелегального оружия

"В тоннах не измеришь, но оружия хватает. Оно осталось с советского времени, периода после Первой мировой войны, от предков", — рассказала в передаче Ringvaade чиновник полиции Рийта Прооза.

Она пояснила, что зачастую оружие у людей некомплектное, поэтому они его за огнестрельное и не считают.

За незаконное владение оружием можно получить денежный штраф или до трех лет тюрьмы.

Прооза напомнила, что сдавать оружие полиции можно круглый год.