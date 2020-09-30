30.09.2020, 20:40
В четверг полиция вновь запускает кампанию по сбору нелегального оружия
В четверг, 1 октября полиция снова запустит кампанию, в рамках которой будет собирать у населения оружие, передает rus.err.
В четверг, 1 октября полиция снова запустит кампанию, в рамках которой будет собирать у населения оружие, передает rus.err.
"В тоннах не измеришь, но оружия хватает. Оно осталось с советского времени, периода после Первой мировой войны, от предков", — рассказала в передаче Ringvaade чиновник полиции Рийта Прооза.
Она пояснила, что зачастую оружие у людей некомплектное, поэтому они его за огнестрельное и не считают.
За незаконное владение оружием можно получить денежный штраф или до трех лет тюрьмы.
Прооза напомнила, что сдавать оружие полиции можно круглый год.
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