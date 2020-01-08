В четверг неразбериха с новым генпрокурором закончится

Андрес Пармас имеет поддержку со стороны всех коалиционных партий, включая EKRE.

Ожидается, что к исполнению своих обязанностей Пармас приступит в феврале. До вступления в должность он комментариев не раздает, но как-то раз обмолвился, что больших реформ в ведомстве не планирует.

Согласно Закону о прокуратуре, правительство назначает государственного генерального прокурора по предложению министра юстиции после того, как ознакомится с мнением правовой комиссии Рийгикогу.

Правовая комиссия Рийгикогу в декабре поддержала предложение министра юстиции Райво Аэга назначить Пармаса на должность государственного генерального прокурора.

Должность генпрокурора ранее занимала Лайвли Перлинг, чей должностной срок закончился в конце октября. В основном из-за противостояния EKRE она не пошла на новый срок, продолжив трудиться на должности временно исполняющего обязанности.

Андрес Пармас родился 3 июня 1977 года, в 2005 закончил юридический факультет Тартуского университета. В настоящее время продолжает обучение в докторантуре.

Пармас с 2014 года работал судьей криминальной коллегии Таллиннского окружного суда, а с 2017 года еще и судьей особых коллегий суда Косово.