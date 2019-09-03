В четверг наградят знаками отличия спасателей и граждан Эстонии, проявивших отвагу
Приглашаем вас в этот четверг 5 сентября в 14:00 на праздничную церемонию вручения знаков отличия, которая пройдет в Доме Братства черноголовых.
Приглашаем вас в этот четверг 5 сентября в 14:00 на праздничную церемонию вручения знаков отличия, которая пройдет в Доме Братства черноголовых.
На торжественной церемонии наградят спасателей, а также граждан Эстонии, которые проявили особенную отвагу при спасении человеческих жизней и имущества или внесли вклад в развитие спасательной деятельности. На церемонии отметят и наградят 131 человека, в том числе 58 медалями за спасение жизни. Медали за спасение жизни, золотые и серебряные кресты, а также медали за вклад в спасательную деятельность вручат министр внутренних дел и генеральный директор Спасательного департамента.
Знаками отличия награждают с 1998 года. На этой неделе в Эстонии празднуют 100-летие со дня создания профессиональной пожарной службы. Также можно утверждать, что на этой неделе исполняется и 100 лет со дня создание единой сети спасателей, куда входят как добровольные дружины, так и профессиональные спасательный команды.
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