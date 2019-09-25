В четверг начинаются юбилейные Петербургские встречи в Таллинне

В пятницу, 27 сентября, в Ратуше пройдет встреча мэра Таллинна Михаила Кылварта и других руководителей города с вице-губернатором Санкт-Петербурга и сопровождающей его официальной делегацией. В ходе встречи планируется обсудить вопросы городского развития, а также планы дальнейшего сотрудничества. По окончании встречи будут подписаны договоры о сотрудничестве между несколькими находящимися в подчинении Таллинна и Петербурга организациями и состоится презентация сборника «Санкт-Петербург - Таллинн», в который вошли статьи и эссе о культурных и исторических связях Петербурга и Эстонии.

Деловая программа «Петербургских встреч в Таллине» включает три круглых стола, посвященных вопросам сотрудничества Санкт-Петербурга и Эстонии в сфере библиотечного дела, театра и образования, которые пройдут 27 сентября. В частности, на круглом столе, посвященном проблемам театрального дела, участники обсудят вопрос «Кто и почему сегодня ходит в театр».

По случаю 800-летия первого официального упоминания Таллинна Петербург преподнесет в подарок городу детскую игровую площадку, открытие которой пройдет в парке Паэ 27 сентября в 10 часов с участием вице-губернатора Санкт-Петербурга и мэра Таллинна.

В сотрудничестве с Таллиннским департаментом культуры Петербург подготовил также программу культурных мероприятий.

«Петербургские встречи в Таллинне» официально откроются 26 сентября в 19 часов в концертном доме Alexela гала-концертом артистов из Санкт-Петербурга «Тайны Петербургских мелодий». Выступят легенда джаза, Народный артист России Давид Голощекин с ансамблем, лауреат международных конкурсов, победитель седьмого сезона шоу «Голос» Петр Захаров, лауреаты международных конкурсов Агата Вавилова, Георгий Новитский, Эдуард Хиль-младший и Станислав Чигадаев, ансамбль танца «Жемчужина» и эстрадный оркестр под руководством дирижера Андрея Медведева. Последние билеты в продаже в сети Piletilevi по цене 5,50 евро.

27 сентября в 19 часов Давид Голощекин выступит с ансамблем в подвальном зале Дома братства Черноголовых (Пюхавайму, 9). Последние билеты в продаже в сети Piletilevi по цене 10,50/7,50 евро.

В это же время, 27 сентября в 19 часов, в рамках театрального фестиваля Русского театра и Санкт-Петербурга «Балтийский дом» в Русском театре состоится совместное представление «Олимпия». Автор Ольга Мухина, постановщик Филипп Лось. Билеты от 11,90 до 25 евро в продаже в Piletilevi.

29 сентября в 17 часов в концертном зале «Эстония» совместно с Таллиннским камерным оркестром выступит ансамбль народных инструментов из Петербурга «Терем Квартет». Билеты стоимостью 3 евро доступны в сети Piletilevi.

С 26 сентября по 3 октября на площади Вабадузе будет открыта фотовыставка Александра Петросяна «Петербургские истории».