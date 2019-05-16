В четверг начинается предварительное и электронное голосование на выборах в Европарламент

Предварительное голосование продлится до 22 мая, причем избирательные участки будут открыты с 12 до 20 часов. Электронное голосование начнется в 9 часов утра и завершится 22 мая в 18 часов. Голосовать можно круглосуточно.
Предварительное голосование возможно до 19 мая в Таллинне на восьми избирательных участках:
* № 7 — торговый центр "Рокка аль Маре", Палдиское шоссе, 102 (рядом с эскалатором в атриуме второго этажа) * № 14 — центр "Солярис", бульвар Эстония, 9, (в атриуме нулевого этажа торгового центра) * № 20 — центр "Кристийне", ул. Эндла, 45( в атриуме второго этажа со стороны автостоянки) * № 37 — "Ласнмяэ центрум", ул. Мустакиви, 13 (у входа, близ входа в магазин "Рими") * № 42 — Линнамяэская "Максима ХХХ", ул. Линнамяэ, 57 ( у входа в торговый центр близ информационного прилавка) * № 50 — центр "Магистрали", бульвар Сыпрузе, 201 (на втором этаже) * № 57 — центр "Ярве", Пярнуское шоссе, 238 (на первом этаже, перед магазином "Кодуэкстра") * № 77 — центр "Строоми", улица Туулемаа, 20 (в атриуме второго этажа).
Голосовать могут граждане Эстонской Республики, достигшие ко дню выборов 18-летнего возраста и не признанные недееспособными в части избирательного права, не осужденные судом и не отбывающие наказание, связанное с лишением свободы. Голосовать могут также не имеющие гражданства ЭР граждане Евросоюза, достигшие 18-летнего возраста, данные об адресе места проживания которых занесены в Регистр населения и которые не позднее 26 апреля представили соответствующее заявление Министерству внутренних дел.
Депутаты Европарламента избираются каждые пять лет, и это единственное прямо избираемое межгосударственное представительство. Европейский парламент избирает президента Европейской Комиссии и назначает комиссаров (коллегию), несущих ответственность перед парламентом.. Парламент принимает акты, защищающие интересы всех граждан ЕС, от имени этих граждан утверждает бюджет ЕС, представляет нас за рубежом, рассматривает наши петиции и действует на их основе, защищает установленные договором о Европейском Союзе ценности.