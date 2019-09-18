В четверг на Тоомпеа появится Сад любви. Всего на два дня

”В Саду любви посетителей будет встречать украшенное зажжёнными сердцами дерево, а также световая инсталляция в виде сердца, на фоне которой все желающие смогут сделать фотографии. Надеемся, что посетителям фестиваля понравятся световые решения на улицах Старого города и они найдут дорогу в Сад любви”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Автором идеи сада является главный специалист отдела городской среды Управы района Кесклинн Кюлли Аннус, которая в рамках фестиваля также спроектировала Туннель золотых сердец, ведущий с улицы Рюйтли к Тоомпеа. Гирлянды в виде сердец ранее украшали новогоднюю елку на Ратушной площади, а световая инсталляция в виде сердца использовалась на День Святого Валентина в Полицейском парке. Обе инсталляции подготовила фирма ProLumina OÜ.

”Создание Сада любви было вдохновлено появившимся этим летом садом роз, — отметила автор идеи Кюлли Аннус. — В украшенном сердцами саду мы хотим посадить в людях семена любви, которые начнут прорастать, как растет украшенное сердцами дерево. Туннель золотых сердец, в свою очередь, соединяет верхний и нижний город и может символизировать преодоление противостояний, которые были в нашей истории”.