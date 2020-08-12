В четверг на столичной площади Вабадузе состоится акция против тоталитаризма и в поддержку протестующих Беларуси

"Белорусы по всему миру выступают за свои права, свое государство и освобождение политических заключенных", — говорят организаторы акции.

"Это мероприятие задумано в поддержку белорусов, потому что у нас отняли наше право выбора. Мы хотим, чтобы весь мир обратил внимание на происходящее в Беларуси и просим граждан Эстонии проявить с нами солидарность".

Пикет пройдет в среду вечером с 8 до 9 часов.

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы, после подведения их итогов последовали широкомасштабные демонстрации, которые были подавлены с использованием силы. Уже четвертый день люди протестуют против фальсификации результатов выборов. В результате столкновений погиб по меньшей мере один человек, есть раненые.