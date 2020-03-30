В четверг на Сааремаа начнет работу военно-полевой госпиталь

Как сообщил министр обороны Юри Луйк, соответствующий приказ подписан в понедельник, после обеда госпиталь был в Тарту упакован в контейнеры морского типа, чтобы транспортировать на Сааремаа.

Луйк сообщил, что госпиталь будет развернут в Курессааре рядом с больницей, станет ее частью и будет готов принять пациентов в четверг, 2 апреля.

У госпиталя есть возможность автономного электропитания, а также выработки кислорода.

Решение о перемещении военно-полевого госпиталя или завершении его работы будут принимать Департамент здоровья и глава медицинской службы чрезвычайного положения.

По состоянию на утро понедельника, на Сааремаа выявлены 258 больных коронавирусом COVID-19. За сутки там прибавилось 17 зараженных.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!