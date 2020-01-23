23.01.2020, 13:28

В четверг днем треть Эстонии могла остаться без интернета

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дополнено в 15:00
EST 6
Arvuti ja Internet
Foto: Argo Ingver

Департамент государственной инфосистемы предупреждал, что в в четверг после полудня в связи с техническими проблемами треть территории Эстонии может временно остаться без интернета.

Департамент сообщил в социальных сетях, что на трассе ELASA в Саку производятся работы по обслуживанию, во время которых для обеспечения связи используется запасное подключение. К сожалению, оно не выдержало нагрузки.

Отмечается, что данные неполадки окажут влияние на треть Эстонии и могут привести к перебоям в соединении.

Ранее сообщалось, что соединение восстановится примерно к половине третьего дня, но его восстановили уже к 14:00.

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