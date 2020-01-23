В четверг днем треть Эстонии могла остаться без интернета(21)
Департамент государственной инфосистемы предупреждал, что в в четверг после полудня в связи с техническими проблемами треть территории Эстонии может временно остаться без интернета.
Департамент государственной инфосистемы предупреждал, что в в четверг после полудня в связи с техническими проблемами треть территории Эстонии может временно остаться без интернета.
Департамент сообщил в социальных сетях, что на трассе ELASA в Саку производятся работы по обслуживанию, во время которых для обеспечения связи используется запасное подключение. К сожалению, оно не выдержало нагрузки.
Отмечается, что данные неполадки окажут влияние на треть Эстонии и могут привести к перебоям в соединении.
Ранее сообщалось, что соединение восстановится примерно к половине третьего дня, но его восстановили уже к 14:00.
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