В честь Дня сопротивления школьники подняли флаг на башне "Длинный Герман"

Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас напомнил, что середина 20 века, с его войнами и влиянием крупных государств, не давала маленькому стремящемуся к свободе народу надежд. ”Сменялись мундиры чужих солдат, заканчивалась одна оккупация, и начиналась следующая. Но мы не потеряли веру и надежду, — сказал Пыллуаас. — Среди всего, что происходило, нашлись наши национальные герои, вера которых была подкреплена их идеалами. Они верили в свободу и вера эта — прекрасна”.

По словам спикера Рийгикогу, мы должны и сегодня помнить тех героев, которые во имя лучшего будущего для всех нас рисковали своей жизнью, могли подвергнуться репрессиям, но все же оказывали сопротивление большевикам и делали все возможное для того, чтобы восстановить государственную независимость Эстонии.

”Будем хранить эти воспоминания. Ни один храбрый поступок не был совершен зря, ни один риск во имя свободы не был чрезмерно большим, — сказал Пыллуаас. — Эту мысль нужно прививать и следующим поколениям. Мы слишком хорошо знаем, что свобода — это не что-то само собой разумеющееся. Я рад за этих жизнерадостных молодых людей. Уже который год они приходят, чтобы на рассвете в День сопротивления поднять флаг на башне ”Длинный Герман”. Это замечательные, патриотично воспитанные, молодые люди, которые могут быть примером всем своим ровесникам”.

Со спикером Рийгикогу встретились и участвовали в поднятии флага Хуго Йоханнес Виснапуу, Расмус Кярпер, Александр Попков, Рауно Арике, Мартен Йоонас Руут, Карл Рудольф Куннас, Карл-Маттиас Мадис и Рудольф Аавик.

Группа защитников флага 21-й школы — это созданная в 1997 году ученическая организация, которая представляет, хранит и защищает флаг школы и, при необходимости, государственный флаг в соответствии с Законом о флаге Эстонии. Ее членами на добровольной основе являются молодые люди — ученики 10–12-х классов.

22 сентября в Эстонии отмечается День сопротивления. В конце сентября 76 лет тому назад в Эстонии было основано движение сопротивления, существовавшее на протяжении почти пятидесяти лет, до 1991 года. Целью сопротивления было восстановление независимости Эстонии. За это выступали как на родине, так и в изгнании. День сопротивления и День правительства Отто Тиифа отмечается на основании постановления Рийгикогу на протяжении последних четырнадцати лет.