В честь 75-летия победы во Второй мировой Россия выплатит проживающим в Эстонии ветеранам до 1000 евро(4)
По случаю 75-летия победы во Второй мировой Россия выплатит некоторым гражданам России, проживающим в Эстонии, от 720 до 1080 евро.
По случаю 75-летия победы во Второй мировой Россия выплатит некоторым гражданам России, проживающим в Эстонии, от 720 до 1080 евро.
Согласно указу президента России Владимира Путина от 7 февраля 2020 года ”О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов” ряд категорий граждан РФ, проживающих на территории Латвийской, Литовской и Эстонской Республики в апреле-мае 2020 года получат единовременные выплаты.
Выплату в размере 75 000 рублей (около 1080 евро) получат:
Выплату в размере 50 000 рублей (около 720 евро) получат:
В соответствии с предварительной информацией, полученной из Пенсионного фонда РФ (ПФР), выплата коснется лиц, получающих пенсионные выплаты по линии Министерства обороны РФ. Эта категория пенсионеров получит упомянутые средства через Отдел социального обеспечения при Посольстве России в Эстонии.
По информации ПФР, данные выплаты также распространяются на лиц, получающих ДЕМО — дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, установленное Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 года № 363 ”О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов”, или иные пенсионные выплаты напрямую из ПФР.
Все выплаты будут произведены в автоматическом режиме на банковские карты, на которые осуществляются прочие пенсионные выплаты со стороны России. Для этого не требуется обращаться в Посольство РФ, Генеральное консульство в Нарве, канцелярию консульского отдела Посольства в Тарту, отдел социального обеспечения при Посольстве.
Согласно полученным разъяснениям ПФР, в случае возникновения каких-либо дополнительных вопросов относительно назначения указанных выплат, следует напрямую письменно или через личный кабинет на сайте ПФР (www.pfrf.ru) обращаться в Департамент по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей, Пенсионного фонда Российской Федерации (119991, Москва, ул.Шаболовка, д.4, ГСП-1).
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