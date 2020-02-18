В честь 75-летия победы во Второй мировой Россия выплатит проживающим в Эстонии ветеранам до 1000 евро

участники Великой Отечественной войны;

лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;

лица, награжденные знаком ”Жителю блокадного Ленинграда”;

бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей;

вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией;

вдовам (вдовцам) умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Выплату в размере 50 000 рублей (около 720 евро) получат:

лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

бывшие совершеннолетние узники фашистских концлагерей.

В соответствии с предварительной информацией, полученной из Пенсионного фонда РФ (ПФР), выплата коснется лиц, получающих пенсионные выплаты по линии Министерства обороны РФ. Эта категория пенсионеров получит упомянутые средства через Отдел социального обеспечения при Посольстве России в Эстонии.

По информации ПФР, данные выплаты также распространяются на лиц, получающих ДЕМО — дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, установленное Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 года № 363 ”О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов”, или иные пенсионные выплаты напрямую из ПФР.

Все выплаты будут произведены в автоматическом режиме на банковские карты, на которые осуществляются прочие пенсионные выплаты со стороны России. Для этого не требуется обращаться в Посольство РФ, Генеральное консульство в Нарве, канцелярию консульского отдела Посольства в Тарту, отдел социального обеспечения при Посольстве.

Согласно полученным разъяснениям ПФР, в случае возникновения каких-либо дополнительных вопросов относительно назначения указанных выплат, следует напрямую письменно или через личный кабинет на сайте ПФР (www.pfrf.ru) обращаться в Департамент по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей, Пенсионного фонда Российской Федерации (119991, Москва, ул.Шаболовка, д.4, ГСП-1).