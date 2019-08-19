В честь 30-летия Балтийского пути: колонна машин направилась из Риги в Эстонию

Всего в честь юбилея по всей Латвии пройдет более 60 мероприятий. Кульминация юбилея намечена на 22-24 августа, когда состоится велопробег по Балтийскому пути и заезд на старинных автомашинах, организованы просмотры фильмов, выставки и другие акции.



Напомним, что 23 августа 1989 года около двух миллионов литовцев, латышей и эстонцев взялись за руки и образовали живую цепь протяженностью более 650 км от башни Гедиминаса в Вильнюсе до башни Длинный Герман в Таллине. Акция была приурочена к 50-летию подписания пакта Молотова-Риббентропа.