В Чехии окрестили потомство таллиннского тигра Боцмана и дали зверятам имена

В субботу в чешском зоопарке Злин-Лесна прошел обряд крещения трех тигрят, которые родились от амурского тигра Боцмана из Таллиннского зоопарка и его тигрицы Тани. Им были выбраны имена.
Крестным отцом тигрят стал популярный чешский актер и директор театра Мирослав Кробот, который также выбрал имена девочкам: их назвали Самба и Ума. Мальчику имя выбрала супруга Кробота — Хана, тигренка назвали Нана.
"В будущем тигрята могут поехать жить куда-то в другое место, поэтому искали им имена, которые бы легко произносились и на других языках", — объяснила пара свой выбор.
Таня и Боцман — очень генетически ценная пара для европейских зоопарков, так как родители обоих — из дикой природы. К их детенышам проявляют очень большой интерес ряд зоопарков. Директор зоосада Злин-Лесна Роман Хорски надеется, что по меньшей мере один из детенышей останется в Чехии.
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