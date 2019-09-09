В Чехии окрестили потомство таллиннского тигра Боцмана и дали зверятам имена

Крестным отцом тигрят стал популярный чешский актер и директор театра Мирослав Кробот, который также выбрал имена девочкам: их назвали Самба и Ума. Мальчику имя выбрала супруга Кробота — Хана, тигренка назвали Нана.

"В будущем тигрята могут поехать жить куда-то в другое место, поэтому искали им имена, которые бы легко произносились и на других языках", — объяснила пара свой выбор.

Таня и Боцман — очень генетически ценная пара для европейских зоопарков, так как родители обоих — из дикой природы. К их детенышам проявляют очень большой интерес ряд зоопарков. Директор зоосада Злин-Лесна Роман Хорски надеется, что по меньшей мере один из детенышей останется в Чехии.

В декабре прошлого года амурский тигр Таллиннского зоопарка Боцман переехал в Злин-Лесна, где его ждала невеста Таня. Обратно в Таллинн он вернется через несколько лет уже в обновленный дом.