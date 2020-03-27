В частных и стоматологических клиниках Эстонии приостанавливается плановое лечение

"Приостановка планового лечения необходима, чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции, обеспечить безопасность неотложной помощи и использовать имеющиеся средства индивидуальной защиты максимально экономно, — сказала генеральный директор Департамента здоровья Мерике Юрило. — В то же время нам может потребоваться помощь работающих в частной медицине врачей и медсестер, если нагрузка здравоохранения вырастет и возникнет нехватка рабочей силы".

Решение о завершении уже начатого планового лечения принимает врач вместе с пациентом, оценивая отдельно каждый индивидуальный случай. Безусловно, следует довести до конца такую плановую деятельность, прерывание которой поставило бы под угрозу здоровье человека.

"Поскольку в случае COVID-19 проявилась очень большая опасность заражения, следует свести риск заражения к минимуму. Таким образом, было необходимо предпринять шаг в интересах здоровья народа, отложить плановое лечение и обеспечить только первую помощь, — сказала руководитель Союза стоматологов Эстонии Пирет Вяли. — Чем радикальнее шаги сейчас, тем быстрее мы остановим распространение вируса. Это сделала и большая часть стран Европы".

"Речь идет об экстренном решении в нынешнем чрезвычайном положении. Мы хотим восстановить плановое лечение, как только эпидемиологическая ситуация это позволит", — добавила Мерике Юрило.