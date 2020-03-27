27.03.2020, 10:13

В частных и стоматологических клиниках Эстонии приостанавливается плановое лечение


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Sanare hambakliinik
Foto: Priit Simson

Департамент здоровья во избежание распространения коронавируса приостанавливает плановое лечение вне государственной сети больниц. Частные медицинские учреждения и стоматологические клиники продолжат предлагать только неотложную помощь.

"Приостановка планового лечения необходима, чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции, обеспечить безопасность неотложной помощи и использовать имеющиеся средства индивидуальной защиты максимально экономно, — сказала генеральный директор Департамента здоровья Мерике Юрило. — В то же время нам может потребоваться помощь работающих в частной медицине врачей и медсестер, если нагрузка здравоохранения вырастет и возникнет нехватка рабочей силы".

Решение о завершении уже начатого планового лечения принимает врач вместе с пациентом, оценивая отдельно каждый индивидуальный случай. Безусловно, следует довести до конца такую плановую деятельность, прерывание которой поставило бы под угрозу здоровье человека.

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"Поскольку в случае COVID-19 проявилась очень большая опасность заражения, следует свести риск заражения к минимуму. Таким образом, было необходимо предпринять шаг в интересах здоровья народа, отложить плановое лечение и обеспечить только первую помощь, — сказала руководитель Союза стоматологов Эстонии Пирет Вяли. — Чем радикальнее шаги сейчас, тем быстрее мы остановим распространение вируса. Это сделала и большая часть стран Европы".

"Речь идет об экстренном решении в нынешнем чрезвычайном положении. Мы хотим восстановить плановое лечение, как только эпидемиологическая ситуация это позволит", — добавила Мерике Юрило.

О приостановке планового лечения оповещает и при необходимости консультирует своих пациентов каждое медицинское учреждение самостоятельно. Список оказывающих неотложную стоматологическую помощь можно найти на домашней странице Эстонской больничной кассы.

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Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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