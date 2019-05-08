В церкви Каарли почтили память павших во Второй мировой войне

Произнесший на церемонии речь министр обороны Юри Луйк отметил, что своды правил, в настоящее время регулирующих сосуществование современных государств, зиждутся на обломках Второй мировой войны и установлены ценой жертв этой войны. Министр обороны подчеркнул, что для сохранения мира сегодня также следует предпринимать усилия, поскольку в мире по-прежнему существуют агрессивность и экспансионизм.

"Мы знаем из новейшей истории, что суверенные государства в Европе подвергаются нападению, их территории оккупируют и аннексируют. Это неприемлемо и не согласуется с теми принципами, на которых основывается система международных отношений, построенная после Второй мировой войны”, — сказал министр обороны Юри Луйк.

Министр обороны подчеркнул в своей речи, что Эстония является сильной и защищенной тогда, когда у нас есть хорошие друзья и союзники; сегодня это так, и наша задача состоит в том, чтобы сделать все от нас зависящее, чтобы это так и осталось.

"Поминая павших во Второй мировой войне, а также тех, чью судьбу жестоко определила война, мы имеем моральную обязанность сделать все для того, чтобы это никогда более не повторилось”, — сказал министр обороны Юри Луйк. — "Эта обязанность является нашей общей обязанностью, несмотря на происхождение, убеждения и военную мощь”.