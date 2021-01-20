20.01.2021, 14:50

В Центристской партии более 20 человек лишатся работы

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Keskerakonna kontori ees uus asfalt
Keskerakonna kontori ees uus asfaltFoto: Madis Veltman

Правление Центристской партии решило сократить количество штатных сотрудников и надеется, что эта же работа будет выполняться на добровольных началах.

По словам члена правления Центристской партии Януса Карилайда, речь идет о классической оптимизации затрат.

”Ситуация меняется, в соответствии с этим меняется и объединение, — пояснил Карилайд. — Теперь какое-то время работу, которую выполняли за зарплату, нужно будет выполнять по-другому и задействовать больше скрытого волонтерского потенциала. В Центристской партии около 15000 членов, пришло время мобилизоваться и действовать более сплоченно”.

По словам Карилайда, без работы останется 20 человек. Им будет выплачена зарплата и компенсация по сокращению.

Также политик отметил, что те из них, кто работал более самоотверженно выполнял, имеют больше шансов получить какую-нибудь политическую должность.

Наряду с сокращениями, будут урезаны расходы на рекламу как в социальных сетях, так и в других местах.

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