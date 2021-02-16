В центре Тарту началось строительство снежного городка

Для этого с бывшего аэродрома Раади привезли в общей сложности 40 грузовиков белоснежного строительного материала.

Идею создания снежного городка инициировали Тартуская городская управа и Tartu Kaubamaja, которые совместно покрывают также сопутствующие расходы. Значимую роль в строительстве городка играют студенты и работники Высшей художественной школы ”Паллас”, которые по своей инициативе разработали привлекательное решение и сами также являются строителями снежного городка. Помимо этого, студенты ”Паллас” слепят в парке также разные снежные скульптуры.

В строительстве городка в качестве добровольцев большую помощь оказывают более двадцати курсантов Балтийского оборонного колледжа, которые представляют 11 разных национальностей.

”Снежный городок, строящийся по большей части в результате добровольной работы, будет, несомненно, замечательным подарком для горожан. Большое спасибо всем партнерам, которые подхватили идею и вносят существенный вклад в его строительство”, — добавил вице-мэр Раймонд Тамм, координирующий сотрудничество разных сторон.

Снежный городок будет готов в полном блеске к этой пятнице, когда можно будет получить удовольствие от активной деятельности в городке и просто полюбоваться им.