В центре Таллинна завершен ремонт улиц Тюри и Херне

”Завершены и те работы, которые были перенесены на весну. Например, в ремонте улицы Херне произошла задержка по причине плохого состояния находившихся под землей газовых труб, о котором стало известно только во время работ. Сейчас на улице построены новые пешеходные и велосипедные дорожки. Вместе с работами по асфальтированию проезжей части на перекрестке Херне-Магазини был построен дорожный холмик, который позволит уcпокоить движение”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

В результате ремонтных работ на улице Тюри была реконструирована проезжая часть, реорганизованы движение и порядок парковки, решен вопрос отвода дождевых вод и благоустроены зеленые зоны. На улице появилось 86 парковочных мест, а по обеим сторонам улицы были построены пешеходные дорожки. На пешеходных переходах установлено специальное освещение, а для слабовидящих установлены плиты Брайля. С помощью финансирования со стороны AS Tallinna Vesi отремонтированы водопроводные трубы и канализация.

С сегодняшнего дня улицы Херне и Тюри полностью открыты для движения.