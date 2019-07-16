В центре Таллинна закроют в субботу оживленную улицу

«Ремонт дорожного покрытия начнется с 8 часов утра и продлится ориентировочно до наступления ночного покоя. Местным жителям будет обеспечен доступ домой, а пешеходам проход на улицу. Все остальные участники движения смогут для объезда воспользоваться улицами Эндла и Техника», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

В ходе ремонтных работ будет снят старый слой асфальта и положен новый. Также по мере необходимости будут заменены канализационные люки. Работы осуществляются по заказу Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.

«Просим следовать временным знакам организации движения и запастись в связи с ограничениями движения временем. Приносим изменения за временные неудобства и надеемся на понимание», - добавил Свет.