В центре Таллинна закроют в субботу оживленную улицу
В субботу, 20 июля в Кесклинне закрывается на ремонт улица Луйзе.
В субботу, 20 июля в Кесклинне закрывается на ремонт улица Луйзе.
«Ремонт дорожного покрытия начнется с 8 часов утра и продлится ориентировочно до наступления ночного покоя. Местным жителям будет обеспечен доступ домой, а пешеходам проход на улицу. Все остальные участники движения смогут для объезда воспользоваться улицами Эндла и Техника», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
В ходе ремонтных работ будет снят старый слой асфальта и положен новый. Также по мере необходимости будут заменены канализационные люки. Работы осуществляются по заказу Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.
«Просим следовать временным знакам организации движения и запастись в связи с ограничениями движения временем. Приносим изменения за временные неудобства и надеемся на понимание», - добавил Свет.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Кот, который ненавидит людей и может убить оленя
Народный артист Украины покончил с собой
Отказ младенца пить грудное молоко спас матери жизнь
Открытое письмо Соловьёву взорвало Интернет