В центре Таллинна возобновились работы по реконструкции улицы Тюри

”Погодные условия позволяют после паузы продолжить ремонтные работы, которые возобновятся с создания пешеходных дорожек. В результате ремонтных работ изменится организация движения и поэтому мы просим внимательно следить за дорожными знаками”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

В результате ремонтных работ пешеходы и велосипедисты получат лучшие условия для передвижения. Будет реконструирована проезжая часть, реорганизованы движение и порядок парковки, решен вопрос отвода дождевых вод и благоустроены зеленые зоны. На стороне домов с четной нумерацией появятся 75 мест для парковки автомобилей, к ним добавятся 11 мест на противоположной стороне.

По обеим сторонам улицы Тюри будут построены пешеходные дорожки. Чтобы успокоить движение перед зданием по адресу Тюри, 5 будет построен дорожный холмик. На пешеходных переходах будет установлено специальное освещение, а для слабовидящих установят специальные плиты. С помощью финансирования со стороны AS Tallinna Vesi будут отремонтированы водопроводные трубы и канализация.

Работы осуществляет фирма YIT Infra Eesti AS. Работы должны завершиться к 15 мая.