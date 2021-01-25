В центре Таллинна установят новые парковки для велосипедов. Где бы вы хотели их видеть?

”Горожане все чаще используют для удобного и быстрого передвижения велосипеды. Мы хотели бы улучшить условия передвижения на велосипеде в Кесклинне. Вместе с развитием сети велосипедных дорожек этому способствуют и парковки, если они находятся в нужных местах и являются безопасными и удобными для использования. Поэтому мы хотим узнать у местных жителей, какие велосипедные парковки и где они хотели бы видеть”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Управа района Кесклинн приобрела элементов для примерно 10 велосипедных парковок. Им будет найдено подходящее место исходя из предложений местных жителей, а также с учетом мнения специалистов отдела городской среды. Также управа ждет обратную связь на уже имеющиеся парковки — находятся ли они в подходящих местах и нуждается ли их дизайн в обновлении.

Места новых велосипедных парковок планируется определить к середине февраля. После этого управа района Кесклинн начнет совместно с Департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства их установку. Работы планируется завершить к началу апреля, когда начнется период активного пользования велосипедами.

Управа ждет мнения о необходимости новых парковок и качестве уже имеющихся до 2 февраля на почту riina.parm@tallinnlv.ee.