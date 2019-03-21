В центре Таллинна состоится акция протеста против создания коалиции с EKRE

"Мы хотим, чтобы политики чтили конституцию Эстонии, которая определяет столпы нашего государства, Согласно конституции никого нельзя дискриминировать на основании национальности, расы, цвета кожи, пола, языка, происхождения, религиозных взглядов, политических и иных предпочтений”, — сообщили организаторы акции.

Демонстрация "Jah vabadusele, ei valedele!" (”Да свободе, нет лжи!”) начнется перед Вирускими воротами, откуда процессия направится в сторону площади Вабадузе. Приносить с собой символику каких бы то ни было партий запрещено.

В этот же день пройдут протесты перед посольствами Эстонии в некоторых других странах ЕС.