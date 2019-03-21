21.03.2019, 14:25

В центре Таллинна состоится акция протеста против создания коалиции с EKRE

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rus.delfi.ee
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Meeleavaldus Stenbocki maja ees
Meeleavaldus Stenbocki maja eesFoto: Rauno Volmar

В следующее воскресенье, 31 марта, в 12 часов дня в Старом Таллинне состоится акция протеста против коалиции между Центристской партией, Isamaa и EKRE.

"Мы хотим, чтобы политики чтили конституцию Эстонии, которая определяет столпы нашего государства, Согласно конституции никого нельзя дискриминировать на основании национальности, расы, цвета кожи, пола, языка, происхождения, религиозных взглядов, политических и иных предпочтений”, — сообщили организаторы акции.

Демонстрация "Jah vabadusele, ei valedele!" (”Да свободе, нет лжи!”) начнется перед Вирускими воротами, откуда процессия направится в сторону площади Вабадузе. Приносить с собой символику каких бы то ни было партий запрещено.

В этот же день пройдут протесты перед посольствами Эстонии в некоторых других странах ЕС.

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